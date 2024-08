Urgent : Gounass à Guédiawaye un individu encagoulé tire sur un agent de recouvrement

Le quartier Gounass à Guédiawaye a frôlé le pire il y a quelques minutes. Un inividus encagoulé a tiré deux (02) balles sur un agent de recouvrement. C'est une information de Guédiawayeinfos. com qui publie dans une vidéo les réactions d'un proche de la victime. D'après O.D, neveu de la victime, il n'était pas sur place au moment des faits. C'est quant il s'apprêtait à aller au boulot qu'il a reçu un appel l'informant que son oncle est évacué à l'hôpital roi Baudouin. " Admis aux urgence au roi Baudouin, ils lui ont extrait la balle avant d'être acheminé à l'hôpital Dalaal Jamm pour les soins", a confié O.D.



Dans sa narration, OD confie que l'individu en personne portait un casque de conducteur de moto qui lui couvrait tout le visage. Entré dans le magasin, il a réclamé un sac. "C'est ainsi que ma tante lui a demandé de quel sac s'agit-il? Il a dit donné moi le sac ou je vous tue. Au même moment, il y a eu un bruit à l'entré et sans hésiter il a ouvert le feu. Il a tiré deux balles avant de s'enfuir. L'une a atteint mon oncle au thorax mais d'après les médecins il y a eu plus de peur que de mal".