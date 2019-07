Urgent - L'ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis démissionne après la controverse avec Donald Trump

La publication dans la presse de notes diplomatiques peu flatteuses à l'égard du locataire de la Maison Blanche avait déclenché l'ire du président américain.

Il était au centre d'une violente controverse avec le président américain. L'ambassadeur britannique aux États-Unis, Kim Darroch, a annoncé ce mercredi sa démission, alors que le ton montait depuis plusieurs jours avec Donald Trump. Cause de la brouille : la publication dans la presse de notes diplomatiques peu flatteuses à l'égard du locataire de la Maison Blanche.



"Depuis la fuite de documents officiels provenant de cette ambassade, il y a eu beaucoup de spéculations sur mon poste et la durée de mon mandat d'ambassadeur. Je veux mettre fin à cette spéculation. La situation actuelle m'empêche de remplir mon rôle comme je le souhaiterais", explique l'ambassadeur britannique dans sa lettre de démission. "Dans ces circonstances, la voie responsable à suivre est de permettre la nomination d'un nouvel ambassadeur".



Donald Trump "instable" et "incompétent

Dans ces câbles diplomatiques transmis par Kim Darroch à l'administration britannique, et révélés par le Mail on Sunday dimanche, le président américain est qualifié d'"instable" et d'"incompétent", et les informations, "le chaos et les luttes féroces" qui agitent la Maison Blanche qualifiées de "pour la plupart véridiques".



"Nous ne pensons pas vraiment que cette administration va devenir plus normale, moins dysfonctionnelle, moins imprévisible, moins divisée, moins maladroite et inepte diplomatiquement", écrit aussi Kim Darroch.