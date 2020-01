Urgent- Meurtre de la Vice-présidente du Cese: Samba Sow condamné à vie

La Chambre criminelle de Dakar a condamné aux travaux forcés à perpétuité Samba Sékou Sow alias Bathie, poursuivi pour assassinat sur la personne de Fatoumata Matar Ndiaye, tentative d'assassinat sur Adama Ba, vol, et détention d'arme.



Il devra également payer des dommages et intérêts d’un montant 200 millions Fcfa aux héritiers de la défunte, et 150.millions pour dédommager le fils Adama Ba qu’il avait blessé après avoir tué sa mère.



Le juge a cependant disqualifié l’assassinat suite à une tentative de vol avec effraction et usage d'arme et de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.