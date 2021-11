Urgent : Sonko, Barthélémy Dias et Malick Gackou libérés !

Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi arrêtés ce mercredi, suite aux manifestations provoquées par le procès en appel du maire de Mermoz-Sacré-Coeur, sont libres. Ousmane Sonko, Barthélémy Dias et Malick Gackou vont donc renter chez eux après avoir passé plus de quatre tours d'horloge entre les mains des autorités policières.



L'information a été confirmée par Me Bamba Cissé joint par PressAfrik.



Barthélémy Dias accompagné de Sonko et de Gackou, se rend actuellement chez lui à Mermoz-Sacré-Coeur où il va faire une importante déclaration.