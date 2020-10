Urgent - Tivaouane ne célébrera pas le Gamou 2020

C'est officiel ! Tivaouane ne célébrera pas le Maouloud 2020. Dans une déclaration faite depuis Tivaouane au nom du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Abdou informe l’ensemble des fidèles et sympathisants de la Khadara Malikiya que "Tivaouane renonce cette année au rassemblement dans la ville sainte pour la célébration du Maouloud 2020, après concertation avec l’ensemble de la famille de Seydi Hadj Malick Sy (Rta)".



"Le Khalife General des Tidianes, conformément aux recommandations du Prophète en cas de pandémie et sur la base des avis éclairés des autorités médicales du pays, invite les fidèles à célébrer le Gamou dans l’intimité familial, Burdes y compris, tout en insistant sur le respect des mesures de prévention, à la solidarité, l’entraide, et à la prière pour vaincre ce fléau", a déclaré en français un membre de la famille religieuse de Tivaouane.