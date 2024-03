Urgent- Un bâtiment du tribunal de Dakar prend feu (Video)

Un incendie d'une rare violence s'est déclaré ce mercredi matin au tribunal de Dakar, a appris PressAfrik. Selon notre source, l'incendie aurait été provoqué par une explosion de gaz. C'est au rez-de-chaussée, précisément dans la salle des archives, qu'il est parti avant de consumer une bonne partie du mobilier.



Il y a eu plus de peur que de mal parce que le personnel qui venait d'arriver s'est mobilisé pour circonscrire rapidement les flammes. Les sapeurs-pompiers ont débarqué avec trois camions citernes. Une ambulance est aussi déployée sur les lieux. Ce qui suppose qu'il y a une ou des victimes de l'incendie. Les soldats du feu sont toujours à pied d'œuvre pour éteindre les flammes.



Face à la grosse nuée de fumée et les cris hystériques de certaines dames, les gendarmes ont quadrillé le lieu du sinistre avant d'évacuer toutes les personnes présentes au palais de justice de Dakar. Agents et justiciables sur les lieux ont été vidés des lieux.