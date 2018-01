Urgent décès de Serigne Sidy Moctar Mbacké: La communauté mouride perd son guide

La communauté mouride a perdu son Khalife. Serigne Sidy Moctar a été rappelé à Dieu hier dans la nuit. L’information a été tenue secrète jusqu’à son inhumation. Conformément à sa volonté, il repose désormais dans sa résidence de Gouye-mbind (a quelques km de la mosquée de Touba).



Selon des dignitaires Mourides, il avait déjà aménagé sa dernière demeure en y installant des morceaux de zinc.



Serigne Mountakha Mbacké et Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre ont rappliqué dans la cité religieuse pour l’inhumation et gérer l’histoire de la succession.



Serigne Sidy Mokhtar Mbacké est venu au monde en 1924 à Mbacké Kadior. Un village où se retirait son père Serigne Barra pour apprendre le coran. Le défunt Khalife était plus connu sous le nom de Serigne Cheikh Maty.



Serigne Sidy Mokhtar était le septième Khalife général des Mourides. Il avait succédé à Serigne Bara Falilou Mbacké en mai 2010.