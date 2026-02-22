Réseau social
Cheminots du Sénégal : le gouvernement débloque 3 milliards FCFA pour solder une dette de 20 ans



Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a annoncé ce dimanche, le règlement imminent des arriérés de cotisations dus aux anciens cheminots.
 
Yankhoba Diémé a indiqué que « le montant global de la dette était initialement estimé à près de 5 milliards de francs CFA, toutefois, un accord a permis de ramener la somme à environ 3 milliards de francs CFA, après déduction des pénalités ». Il a précisé que le ministre des Finances a déjà donné des instructions à l’Agent judiciaire de l’État, qui a saisi l’IPRES pour formaliser la décision.
 
Au-delà de l'aspect financier, Yankhoba Diémé présente cette mesure comme un « hommage nécessaire à ces travailleurs qui ont bâti l'histoire ferroviaire du pays ».
 
Dimanche 22 Février 2026 - 19:16


