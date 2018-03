Urgent : l’ancien Maire Mamadou Diop n’est plus

C’est une triste nouvelle qui vient de nous parvenir. En effet, l’ancien maire de Dakar, Mamadou Diop, est décédé.



Né le 9 mai 1936 à Dakar, Mamadou Diop fut ancien officier supérieur de la gendarmerie, avant d’intégrer la magistrature et devenir avocat général à la Cour Suprême en 1971.



En sus de ces fonctions, Mamadou Diop a été nommé ministre de la Santé en 1981 sous Habib Thiam, avant de devenir maire de la capitale sénégalaise de 1984 à 2002, avant d’être maire de la commune d’arrondissement de Yoff.



Mamadou Diop était l'un des barons du Parti socialiste (PS). Il été le secrétaire général de la coordination régionale de Dakar et a occupé plusieurs postes dans ce parti qui a géré le Sénégal pendant 40 (de nos indépendances à 2000).



Il était un homme généreux et digne. Sa dernière sortie en publique c'était lors du procès de Khalifa Ababacar Sall. Il a fait une correspondance où il témoigne en faveur de l'actuel maire de la ville de Dakar. Il a fait comprendre aux juges que les fonds politiques ont toujours existé au Sénégal même si l'appellation a évolué au fil du temps.



En cette douloureuse circonstance, PressAfrik présente ses sincères condoléances à sa famille et à tout le Sénégal.