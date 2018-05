Urgent : le président de l’ASRED libéré (Seydi Gassama)

t

Le président de l'Association pour le soutien et la Réinsertion sociale des détenus (Asred) a finalement été libéré. Ibrahima Sall avait été arrêté le 1e mai dernier à cause des révélations concernant les grèves de la faim menées par les détenus des Maisons d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss, de Dakar, Thiès, Diourbel eceux du camp pénal.M. Sall qui a refusé de livrer ses sources aux forces de l’ordre, a finalement obtenu gain de cause puisque, après une semaine passée en détention, a annoncé Seydi Gassama qui a donné l’information, l’affaire a été classée sans suite.