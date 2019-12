Usurpation d'identité, de fonction et escroquerie: une dame se faisait passer pour la femme du procureur Serigne Bassirou Gueye

Attrait à la barre du tribunal des Flagrants délits de Dakar, Marème Tandian, s'activant dans le e-commerce se faisait passer, soit pour l'épouse du Procureur Serigne Bassirou Gueye, soit pour la femme d'un "Mbacké Mbacké" ou alors pour une avocate pour viser une clientèle Haut de gamme.



Poursuivie pour usurpation d'identité, de fonction, d'escroquerie, faux et usage de faux, selon le quotidien L'As qui relate l'audience, la prévenue a reconnu devant la barre les faits qui lui sont reprochés.



Et pour le représentant du ministère public, si la prévenue a mis sur son profil une dame avec une robe d'avocat, «cela laisse supposer qu'elle est avocate». Ainsi, le parquet a requis contre elle une peine de six mois de prison ferme. Sans domicile fixe, orpheline et ayant 3 enfants à sa charge, elle sera fixée sur son sort le 12 décembre prochain.