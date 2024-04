VDN 3 de Guédiawaye : Un lutteur qui y semait la terreur arrêté

Wally Sakho, également connu sous le nom de Ndioum Sakho, autrefois redouté par les automobilistes, les sportifs et les promeneurs de la Van 3 de Guédiawaye, a été appréhendé par la patrouille du poste de police de Wakhinane-Nimzatt. Ce redoutable malfaiteur, pensionnaire de l'école de lutte Ndiaga Sarr, a été déféré hier, jeudi au Parquet du Tribunal de Pikine-Guédiawaye après une énième agression sur un conducteur de véhicule tombé en panne.



Connu pour sa corpulence imposante et ses méthodes violentes, il était craint par ses victimes. Son arrestation fait suite à une agression dans la nuit du mardi au mercredi, lorsqu'un conducteur de véhicule en panne a été attaqué à la passerelle de Gadaye. Alertée, une patrouille de police a réussi à appréhender Wally Sakho après une course-poursuite le long de la plage.



Les victimes, reconnaissant le malfaiteur comme la terreur de la VDN 3, ont témoigné contre lui, rapporte L'Observateur. Malgré les blessures qu'il a subies lors de son arrestation, le lutteur a été identifié par plusieurs témoins. Confronté à la dénonciation d'une receveuse d'un bus Tata attaqué précédemment, il a été accusé de son implication dans d'autres crimes violents.



Au cours de l'enquête, le sieur Sakho a tenté de se dissimuler sous une fausse identité, mais a finalement avoué les faits qui lui sont reprochés. Il a été déféré pour "association de malfaiteurs, flagrant délit de vol avec violence et usage d'arme blanche."