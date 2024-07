Vacances agricoles 2024 : Roff (Mbour)) a procédé au lancement officiel ce dimanche

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, Mabouba Diagne, et son homologue de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, ont procédé dimanche au lancement officiel des Vacances agricoles 2024, à Roff, village situé dans la commune de Malicounda (Mbour-Ouest), a constaté l’APS.



”C’est avec une grande fierté et un immense honneur que nous nous réunissons aujourd’hui pour le lancement officiel des Vacances agricoles 2024. Cet événement marque un moment crucial dans notre engagement collectif pour la souveraineté alimentaire de notre pays”, a expliqué Mabouba Diagne, lors de la cérémonie de lancement.



« Nous avons mis en place, pour cette édition, un programme ambitieux et structuré, soutenu par les efforts conjoints de mon département et celui de la Jeunesse, des Sports et de la Culture », a-t-il indiqué.



Il a signalé que les besoins en intrants agricoles et en facteurs de production pour 31 fermes pilotes réparties dans toutes les régions du Sénégal ont été définis.



Mabouba Diagne a rappelé que la souveraineté alimentaire est au cœur de la politique de développement du gouvernement sénégalais.



« Nous sommes sous ce rapport résolus à mobiliser toutes les forces vives, particulièrement notre jeunesse, pour relever ce défi » a insisté le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage.



« Les vacances agricoles sont une nouvelle démarche visant à engager la jeunesse dans toutes ses composantes à l’atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire du gouvernement », a pour sa part rappelé Khady Diène Gaye. Selon elle, en érigeant ces fermes agricoles le gouvernement « entend offrir aux jeunes et aux femmes des cadres d’expression qui leur permettent de promouvoir l’entreprenariat agricole, de lutter contre la cherté du coût de la vie et d’augmenter le pouvoir d’achat des ménages ruraux ».



Dans le département de Mbour, la ferme agricole Agrosine, située à Roff, a été choisie pour accueillir l’édition 2024 des Vacances agricoles.