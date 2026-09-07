Burkina Faso: «Nous allons surprendre le monde», prévient le Premier ministre

Au Burkina Faso, le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a affirmé ce lundi 07 septembre que son pays va «surprendre» le monde, en prenant la défense du bilan du capitaine Ibrahim Traoré, dont le régime est aux commandes depuis bientôt quatre ans. Il a fait cette déclaration lors de la cérémonie mensuelle de montée du pavillon national à la Primature.



«Nous allons surprendre le monde. Nous surprenons déjà le monde », a lancé Emmanuel Ouédraogo, invitant les Burkinabè à «avoir foi dans le Burkina Faso» que le président Ibrahim Traoré est en train de «radicalement» changer.



Le chef du gouvernement a mis en avant les progrès réalisés dans les secteurs clés tels que la défense, l’agriculture, la santé, l’éducation et les infrastructures. Il s’est particulièrement réjoui de la modernisation et de la restructuration de l'armée, tout en soulignant la «dynamique positive» insufflée aux projets de développement sous l'égide du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR II).