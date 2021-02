Vaccin anti-Covid-19 : BioNTech et Pfizer vont livrer 75 millions de doses de plus à l'Union Européenne

Jusqu'à 75 millions de doses de vaccins supplémentaires pour l'Union européenne sont promises par Pfizer et BioNtech rapporte Mediavenir. Le laboratoire allemand partenaire de Pfizer promet de tenir ses engagements de livraison au premier trimestre 2021. La multiplication de partenariats et extension de ses propres capacités vont lui permettre d'augmenter de plus de 50 % le nombre de doses produites en 2021, à 2 milliards d'unités.



La bioNtech assure travailler à l'augmentation des livraisons à partir du 15 février afin de fournir la quantité de vaccins qu'elle s'était engagée à livrer au premier trimestre à l'UE. Globalement, pour l'UE et le reste du monde, « nous prévoyons de fabriquer deux milliards de doses de notre vaccin Covid-19 en 2021 en augmentant de plus de 50 % la production précédemment prévue de 1,3 milliard de doses. Nous sommes en bonne voie pour augmenter nos capacités de fabrication », précise Sierk Poetting le directeur financier de la BioNtech allemande dans un communiqué.



La pandémie de Covid-19 a beau ralentir son cours en Allemagne sous l'effet du durcissement des règles de confinement (le pays ne comptait plus, ce lundi matin, que 91 infections sur sept jours pour 100.000 infections), le manque de vaccin et les couacs organisationnels pour se faire vacciner ont exacerbé les tensions politiques. A moins de neuf mois des élections fédérales, la vaccination est devenue un sujet de campagne brûlant qui voit chacun se renvoyant la faute de la pénurie.