Vague de licenciements dans le secteur public : Mbaye Dione parle d'une injustice et dénonce des pratiques politiciennes

Afin de réduire les dépenses de fonctionnement et de mettre en cohérence les politiques publiques, le président de la République a prononcé, par décret n°2014-25, la suppression des agences et fonds d'exécution (ANEJ, AJEB, ANAMA, FNPJ) qui avaient en charge l'emploi des jeunes. Cette rationalisation a effectivement généré 227 nouveaux chômeurs. S'exprimant à ce sujet, le maire de Guoundiane, Mbaye Dione, a fustigé une injustice et dénoncé des pratiques politiciennes.



« La semaine dernière, j'ai reçu à mon bureau un collectif de jeunes licenciés. Selon eux, leur collectif est composé de plus de 300 jeunes qui travaillaient dans le public et le parapublic et qui ont été licenciés pour des raisons politiques. Pourtant, la plupart d'entre eux avaient obtenu un contrat à durée indéterminée (CDI). Les autorités avaient évoqué des motifs économiques comme fondement de ces licenciements. Mais après avoir licencié ces travailleurs, elles ont recruté leurs militants à la place. Ce qui est à mon avis une injustice, parce que le Sénégal nous appartient à tous et, dès que tu es à la tête du pays, tu ne dois plus tenir compte de qui est avec toi ou contre toi », a lancé ce dimanche Mbaye Dione, secrétaire général de l’AFP et député-maire de Goundiane, lors de son passage à l’émission « FACE AU JURY » sur Pressafrik TVHD.



Mbaye Dione a dit être convaincu que « parmi ces jeunes licenciés, plus de la moitié ont voté pour le tandem Sonko-Diomaye. Donc, ce ne sont pas des militants, mais des Sénégalais. Pour recruter, il ne faut pas faire de favoritisme entre militants et opposants, il faut mettre en avant les compétences. Il ne faut pas se pencher sur des raisons politiques pour licencier une personne. Cette façon, de faire doit être bannie », a-t-il ajouté.



Poursuivant ses propos, il a ajouté : « Moi, j’ai reçu des gens qui travaillaient au Grand Théâtre et qui étaient là pourtant avant l’accession de Macky Sall au pouvoir, donc, depuis le temps d'Abdoulaye Wade. Il y a aussi d’autres recrutés sous Macky Sall qui ont été licenciés et pourtant, ce n’était pas des partisans de l’Alliance Pour la République (APR). Ils ont été promus à ces postes pour leurs compétences et parce qu’ils ont droit à un travail décent. Et l’État a le devoir de faire en sorte que chaque personne diplômée ou qui a la qualification puisse travailler dans le public ou de créer les conditions pour que le secteur privé puisse recruter ».



Il a également rappelé que le duo au pouvoir avait promis aux jeunes de créer les conditions qui les empêcheraient de prendre les pirogues pour « Barça » ou pour d'autres destinations. « Ils ne sont donc pas en phase avec leurs promesses. » Pour lui, « le fait de licencier des gens pour en reprendre d'autres n'a pas de sens et c'est une injustice. Les Sénégalais sont égaux devant les droits et les obligations ».



L’autre injustice, a indiqué le maire de Goundiane, concerne les « arrestations politiques. L’affaire des détenus politiques est une injustice. Il y a plein de gens qui sont aujourd’hui envoyés en prison juste à cause de leur engagement politique. Il faut laisser la justice faire son travail ».