Validation ITIE 2021 : Awa Marie Coll Seck exprime sa fierté suite à la bonne note obtenue par le Sénégal

A l'issue du processus de Validation 2021, le Conseil d'Administration de l'ITIE internationale considère que le Sénégal a obtenu un score global de 93 sur un total de 100 points (« très élevé ») dans la mise en œuvre de la Norme ITE 2019. Ce score global constitue la moyenne des scores de trois (3) composantes ayant trait à l'engagement des parties prenantes, à la Transparence, et aux Résultats et Impacts.





D'après Awa Marie col Seck, le Sénégal a accepté volontairement d'être membre depuis 2013. " Nous avons eu notre première validation en mai 2018. La première validation a été satisfaisante pour le Sénégal et c'est le premier pays africain et 4e dans le monde à avoir obtenu cette distinction".



Selon elle, le Sénégal a eu une validation avec une nouvelle méthodologie. « La notation a changé, la meilleure relation est devenue une exigence tellement respectée équivalente à 90 points. Nous avons eu 93 points sur 100, et déjà avec 90 vous êtes tellement respectés, vos exigences sont tellement respectées. Nous avons aujourd’hui, en plus de la qualité, la quantité qui est l’élément rajouté à cette validation », a déclaré la Présidente du Comité National de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives.



C’est une validation, dit-elle, pour laquelle beaucoup de pays ont eu à demander un report, parce qu’ils n’étaient pas prêt. « Nous avons confiance en tout ce qui se fait au Sénégal comme réforme et nous avons voulu aller vers cette évaluation, qui devrait se passer normalement avant 2022. Nous sommes allés les premiers avec la Grande Bretagne et les Philippines. On devrait tous être fiers de la manière dont les choses se sont faites pour le Sénégal », a expliqué professeure Awa Marie Coll Seck.



Le président de la Commission Validation, Amadou Samb, a indiqué que le Sénégal est en train d’assurer une transition efficace vers la divulgation systématique d’un gros volume de données ITIE, notamment au sujet des droits de propriété (y compris le processus d’octroi de licences, les informations sur les licences, la divulgation des contrats et la propriété effective.)



Le président de la Commission Communication estime que le Sénégal a fait de grands pas vers la transparence. « L’ITIE promeut la transparence, promeut la bonne gouvernance mais l’ITIE à elle seule ne peut pas garantir la transparence mais c’est un levier très important pour garantir la gouvernance des ressources minérales comme le cas au Sénégal », a dit Abdou Aziz Diop.



Selon lui, la manière dont ces résultats ont été obtenus, c’est le fruit d'efforts conjugués de toutes les parties prenantes dont la presse.

Il préconise un dialogue constructif entre l’Etat, la société civile et le secteur privé, pour que ces ressources minérales soient profitables aux générations futures.