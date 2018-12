Valladolid: Ronaldo se lance dans son premier mercato !

Président du Real Valladolid, actuel 12e de Liga, depuis plusieurs semaines maintenant, Ronaldo a expliqué à Marca que le projet se portait bien. « Tout va bien. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous sommes contents. Nous avons réduit le nombre de conseillers pour simplifier et accélérer le projet », a-t-il expliqué.



Le légendaire double Ballon d’Or France Football 1997 et 2002 a également confirmé qu’il appréciait le profil de Stiven Plaza (19 ans), jeune attaquant international équatorien de l’Independiente. « Bien sûr qu’il me plaît ! Il est sur le marché. Nous travaillons et nous sommes attentifs pour préparer l’avenir. Nous avons le temps de voir », a-t-il lancé. Le premier mercato de Ronaldo président est lancé !