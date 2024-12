Valorisation du patrimoine historique et culturel : Diomaye demande à dénommer "nos rues" aux noms des héros nationaux

En Conseil des ministres, ce mercredi 18 décembre, le président de la République a demandé que "nos rues" soient dénommées d'après les héros nationaux. Cette demande a été adressée au Premier ministre, au ministre des Collectivités territoriales, au ministre de la Culture et au secrétaire d’État en charge de la Culture. Il leur a donné pour instruction de travailler avec les Collectivités territoriales afin d’adapter la dénomination "de nos rues, avenues, boulevards et édifices publics aux faits historiques et aux héros nationaux qui ont unanimement marqué la vie de notre pays".



Enfin, selon le communiqué du Conseil des ministres, la présence du Chef de l’État à l’inauguration de la statue de Lat Dior à Thiès (70 km de Dakar) "symbolise son attachement particulier à la valorisation de notre patrimoine historique et culturel, essentiel pour la préservation d’un récit national assumé, qui prend en compte nos valeurs traditionnelles séculaires, basées sur une culture de la mémoire et la célébration de nos héros nationaux dans tous les domaines".