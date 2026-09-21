Vandalisme sur des postes de distribution : la Senelec annonce une plainte

Le Directeur général de la Senelec, Papa Toby Gaye, est également revenu, lors de son passage au journal de la RTS ce lundi 21 septembre 2026, sur les actes de vandalisme enregistrés sur des postes de distribution à Sébikotane, dans le département de Rufisque, et à Khodoba, dans la région de Thiès/Est. Il a annoncé qu’une plainte a été déposée.
« Ce phénomène s’est accentué dernièrement. On note des actes de vandalisme par des individus malintentionnés. Aujourd’hui, nous avons en interne pris des dispositifs pour les juguler en mettant en place des instruments au moins qui nous permettraient d’anticiper », a-t-il expliqué.
Le DG de la Senelec a précisé que le dossier est désormais entre les mains de la justice. « Nous en sommes au niveau de la justice et nous avons porté plainte », a-t-il déclaré.
« Ce phénomène s’est accentué dernièrement. On note des actes de vandalisme par des individus malintentionnés. Aujourd’hui, nous avons en interne pris des dispositifs pour les juguler en mettant en place des instruments au moins qui nous permettraient d’anticiper », a-t-il expliqué.
Le DG de la Senelec a précisé que le dossier est désormais entre les mains de la justice. « Nous en sommes au niveau de la justice et nous avons porté plainte », a-t-il déclaré.
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