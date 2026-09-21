Kolda : la SEN’EAU annonce des perturbations dans plusieurs quartiers

La distribution d’eau potable connaît des perturbations dans plusieurs quartiers de Kolda, dans le sud du Sénégal. Dans un communiqué, la SEN’EAU informe ses clients que ces difficultés vont d’une baisse de pression à des coupures d’eau.
Selon la société, cette situation fait suite à « l’arrêt d’un de nos ouvrages de production ».
Les zones affectées par ces perturbations sont les suivantes : Zone Lycée ; Trypano ; Sikilo Nord Sikilo Ouest ; Illele ; Château d’eau ; Gadapara.
Un retour progressif à la normale prévu mercredi
La SEN’EAU indique que ses équipes sont mobilisées pour effectuer les travaux de réparation nécessaires à la remise en service de l’ouvrage concerné.
« Les équipes sont mobilisées pour effectuer les travaux de réparation afin de procéder à la remise en service pour un retour progressif à la normale prévu dans la soirée du mercredi 23 septembre 2026 », assure la société.
En attendant la fin des interventions, un dispositif de camions-citernes a été mis en place afin de « soulager les populations des zones les plus impactées ».
Selon la société, cette situation fait suite à « l’arrêt d’un de nos ouvrages de production ».
Les zones affectées par ces perturbations sont les suivantes : Zone Lycée ; Trypano ; Sikilo Nord Sikilo Ouest ; Illele ; Château d’eau ; Gadapara.
Un retour progressif à la normale prévu mercredi
La SEN’EAU indique que ses équipes sont mobilisées pour effectuer les travaux de réparation nécessaires à la remise en service de l’ouvrage concerné.
« Les équipes sont mobilisées pour effectuer les travaux de réparation afin de procéder à la remise en service pour un retour progressif à la normale prévu dans la soirée du mercredi 23 septembre 2026 », assure la société.
En attendant la fin des interventions, un dispositif de camions-citernes a été mis en place afin de « soulager les populations des zones les plus impactées ».
Autres articles
-
Minéraux critiques : l'African Climate Foundation appelle à des choix alignés sur les priorités du Sénégal
-
JOJ 2026 : la Police nationale sensibilise 100 jeunes à Saly Portudal sur l’émigration irrégulière et les drogues
-
Louga : la gouverneure Ndèye Mbodji annonce 16 cas de diphtérie, dont un décès
-
Transferts monétaires du PRA : plus de 3,2 milliards FCFA mobilisés pour l’édition 2026
-
Kolda : un abattoir moderne en construction pour relancer la filière viande et la tannerie