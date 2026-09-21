Kolda : la SEN’EAU annonce des perturbations dans plusieurs quartiers

La distribution d’eau potable connaît des perturbations dans plusieurs quartiers de Kolda, dans le sud du Sénégal. Dans un communiqué, la SEN’EAU informe ses clients que ces difficultés vont d’une baisse de pression à des coupures d’eau.



Selon la société, cette situation fait suite à « l’arrêt d’un de nos ouvrages de production ».



Les zones affectées par ces perturbations sont les suivantes : Zone Lycée ; Trypano ; Sikilo Nord Sikilo Ouest ; Illele ; Château d’eau ; Gadapara.



Un retour progressif à la normale prévu mercredi



La SEN’EAU indique que ses équipes sont mobilisées pour effectuer les travaux de réparation nécessaires à la remise en service de l’ouvrage concerné.



« Les équipes sont mobilisées pour effectuer les travaux de réparation afin de procéder à la remise en service pour un retour progressif à la normale prévu dans la soirée du mercredi 23 septembre 2026 », assure la société.



En attendant la fin des interventions, un dispositif de camions-citernes a été mis en place afin de « soulager les populations des zones les plus impactées ».