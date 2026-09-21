Minéraux critiques : l'African Climate Foundation appelle à des choix alignés sur les priorités du Sénégal

L’African Climate Foundation (ACF) salue l’initiative de la coalition « Publiez ce que vous payez » (PCQVP) Sénégal consacrée aux minéraux critiques et à la transition énergétique. S’exprimant ce lundi 21 septembre 2026, lors d’un atelier organisé à Dakar, la représentante de l’organisation a estimé que cette réflexion intervient à un moment « particulièrement stratégique » pour le Sénégal.



Selon elle, la transition énergétique mondiale entraîne une « demande croissante pour les minéraux nécessaires aux énergies renouvelables, à l’électrification, au stockage de l’énergie et aux nouvelles technologies ». Une évolution qui, a-t-elle souligné, pourrait ouvrir « de nouvelles perspectives économiques » pour les pays à potentiel géologique comme le Sénégal.



Entre opportunités économiques et enjeux de gouvernance



Si les minéraux critiques représentent des opportunités de développement, leur exploitation soulève également plusieurs interrogations, notamment en matière de transformation locale, de protection de l’environnement et de partage des revenus.



« Comment créer davantage de valeur au Sénégal ? Comment favoriser la transformation locale et le développement de chaînes de valeur ? Comment concilier ces opportunités économiques avec la protection de l’environnement et la prise en compte des enjeux sociaux ? Et surtout, comment mettre en place une gouvernance qui permette une répartition plus équitable des bénéfices ? », s’est interrogée la représentante de l’ACF.



A l’en croire, ces questions « dépassent largement la seule question de l’exploitation des ressources » et doivent être abordées dans une perspective plus large de développement durable et de gouvernance publique.



Pour l’African Climate Foundation, l’étude présentée lors de l’atelier ne doit pas se limiter à identifier le potentiel du Sénégal en matière de minéraux critiques. Elle doit également permettre de mieux comprendre les chaînes de valeur, les opportunités économiques ainsi que les risques liés à la gouvernance, à l’environnement et aux impacts sociaux.



« Une étude ne peut pas, à elle seule, apporter toutes les réponses. Sa valeur réside aussi dans notre capacité collective à nous en saisir », a déclaré la représentante.



Elle a ainsi insisté sur l’importance de la mobilisation de différents acteurs, notamment les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, la société civile, le secteur privé, les chercheurs et les médias.



La représentante de l’ACF a appelé à associer la production de connaissances au dialogue et à l’action. « Nous avons besoin de connaissances, mais aussi de dialogue. Nous avons besoin d’investissements, mais aussi de transparence et de redevabilité », a-t-elle martelé.



Elle a également souligné la nécessité de veiller à ce que la création de valeur profite réellement au développement du pays et aux populations.



Pour l’organisation, l’accompagnement doit s’inscrire « dans cet espace entre connaissance, dialogue et action ». L’African Climate Foundation estime que les réponses aux défis de la transition énergétique en Afrique doivent être conçues à partir des réalités, des priorités et des trajectoires de développement propres au continent.