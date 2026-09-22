RDC: le président Félix Tshisekedi ne se rendra pas à l'ONU en raison des restrictions de voyage dues à Ebola

L'information a été officialisée dimanche 20 septembre par un communiqué du gouvernement congolais sans aucune explication : le chef de l'État congolais ne sera pas présent à l'Assemblée générale de l'ONU.



Plusieurs sources contactées par RFI affirment, elles, qu'elle est liée aux restrictions de voyage imposées par Washington en raison de la situation sanitaire dans le pays. Félix Tshisekedi sera représenté à New York par une délégation emmenée par la Première ministre Judith Suminwa.



Alors que de nombreux chefs d'État et de gouvernement sont attendus cette semaine à l’Assemblée générale annuelle des Nations unies à New York, le président congolais, Félix Tshisekedi, figurera parmi les grands absents de cette 81e édition. La RDC y sera représentée par sa Première ministre Judith Suminwa et sa ministre des Affaires étrangères Thérèse Wagner.



L'information a été officialisée par un communiqué du gouvernement publié dimanche 20 septembre, quelques heures avant que la cheffe du gouvernement ne quitte le pays à la tête d'une délégation réduite par un vol d'Air Congo via l'Europe.



Si aucune explication officielle n'est avancée pour justifier cette absence du chef de l'État, les sources contactées par RFI mettent en avant la situation sanitaire dans le pays. Depuis l’annonce de l’épidémie d’Ebola dans plusieurs provinces du nord-est congolais, les États-Unis ont en effet mis en place des restrictions de voyage pour toutes les personnes en provenance de RDC, d’Ouganda et du Soudan du Sud. Elles ont notamment interdiction de pénétrer sur le territoire américain sans s'être auparavant soumises à une période de 21 jours dans un pays tiers.



Si des exemptions existent bien sûr pour les chefs d’État et de gouvernement - elles permettent à la Première ministre de s'envoler pour New York dimanche -, la délégation présidentielle aurait toutefois été trop importante pour pouvoir en bénéficier. Même en réduisant au minimum le nombre d'agents en charge de la sécurité du président, cela ne serait pas suffisant. C’est d'ailleurs aussi cette raison - parmi d'autres - qui avait conduit Félix Tshisekedi à renoncer à un précédent déplacement aux États-Unis, en juillet dernier.