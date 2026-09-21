Louga : la gouverneure Ndèye Mbodji annonce 16 cas de diphtérie, dont un décès

La gouverneure de la région de Louga, Ndèye Nguénar Mbodji, a annoncé ce lundi que sa localité a enregistré 16 cas de diphtérie, dont un décès, avant d’appeler au renforcement du dispositif régional de lutte contre cette maladie.



Selon des propos rapportés par l’APS, elle s’est exprimée lors d’un comité régional de gestion des épidémies pour faire le point sur la situation épidémiologique. Elle a par ailleurs assuré que les autorités comptent également renforcer les campagnes de vaccination afin de rapprocher les équipes sanitaires des populations et d’améliorer la couverture vaccinale.



En poursuivant son discours, Ndèye Nguénar Mbodji a néanmoins dénoncé la rétention d’informations par certains prestataires de santé, considérant que ces données constituent des outils essentiels à la prise de décision et à l’orientation des politiques publiques. «Les informations sont des outils d’aide à la prise de décision», a-t-elle notamment dit, indiquant qu’un plaidoyer sera porté auprès des autorités supérieures afin de contribuer à lever cet obstacle.



Pour rappel, au Sénégal, l’épidémie de la diphtérie a occasionné 11 décès à la date du 20 septembre 2026, à travers les 31 districts sanitaires touchés par la maladie, selon un décompte fait ce lundi par le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique.