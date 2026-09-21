Podor : un bus renverse mortellement un enfant à Kadione

Un accident mortel s’est produit ce lundi 21 septembre 2026, aux environs de 19 heures, à hauteur du village de Kadione, près de Thille Boubacar, dans le département de Podor (nord).



Selon des sources concordantes, un bus a renversé un enfant identifié sous le nom d’Amadou Ba, alors qu’il traversait la route à proximité du rond-point de Kadione. Le véhicule aurait circulé à une vitesse élevée, d’après les premières informations rapportées.



L’enfant a perdu la vie sur place.



La victime était présentée comme un élève brillant. Amadou Ba occupait également le poste de président du gouvernement scolaire de l’école élémentaire de Kadione.



Ce drame plonge ainsi la communauté scolaire et les habitants de la localité dans la tristesse.