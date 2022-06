Variole du singe: un Américain atteint de la maladie, s'échappe de l'hôpital

L'homme, originaire du Texas, s'est échappé d'un hôpital d'une station balnéaire au Mexique et a fui le pays pour rentrer aux États-Unis, ont annoncé mercredi les autorités locales. Agé de 48 ans, il a quitté Puerto Vallarta, sur la côte pacifique mexicaine, alors que le personnel médical local lui avait dit qu'il devait être testé pour la variole du singe et maintenu à l'isolement car il présentait les symptômes de la maladie, a déclaré le département de santé de l'Etat mexicain de Jalisco dans un communiqué.



Le Texan est rentré chez lui le 4 juin, avant que les autorités puissent le localiser. Le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) a confirmé aux autorités mexicaines que l'homme était retourné aux États-Unis, où il a fait un test confirmant qu'il avait bien la variole du singe.