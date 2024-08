Variole du singe : un premier cas signalé au Gabon

La variole du singe gagne du terrain en Afrique si l'on se fie aux alertes et informations des spécialistes. Après des pays comme la RDC, le Rwanda, Kenya et Ouganda, le Gabon vient d'enregistrer son premier cas de Mpox. Ce, à la suite de prélèvements effectués sur "six cas suspects présentant des symptômes", annonce le ministre gabonais de la Santé, Adrien Mougougou, dans un communiqué rendu public jeudi.



Après ce premier cas signalé sur un patient d'une trentaine d'années, le gouvernement du Gabon a pris toutes les dispositions pour stopper ou contenir la variole du singe. La plus drastique de ces dispositions est la "mise en alerte maximale du système de surveillance épidémiologique et l’acquisition de la capacité de poser le diagnostic au niveau national’’.