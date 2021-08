Vaste opération de sécurisation : 110 individus interpellés entre Touba et Mbacké

La gendarmerie et la police ont mené une vaste opération de sécurisation entre Touba et Mbacké, des localités situées à l’est de la capitale sénégalaise. Cent (110) individus ont été arrêtés pour divers délits les 23 et 24 août dernier.



Parmi eux, 90 ont été interpellés pour vérification d’identité, 5 pour détention, usage et trafic de chanvre indien, 8 pour ivresse publique et 7 pour rixe sur la voie publique.



Cent-deux (102) véhicules et 5 motos ont été mis en fourrière et 257 pièces saisis.