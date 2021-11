Véhicules volés et transformés en pièces détachées: 8 suspects dont « Tony », le célèbre vendeur de « Difoncé » arrêtés

Le Groupe de recherches et d’interpellations (Gir) de la Division des investigations criminelles (Dic) a démantelé un vaste réseau de vol de véhicules à Dakar. Huit (8) suspects dont « Tony », célèbre vendeur de pièces détachées à « Difoncé (wolofisme de Crédit foncier) » ont été arrêtés.



L’enquête ouverte par la Gir suite à une affaire de véhicules volés à Dakar, détachés à Sindia (département de M'bour) puis vendus sous formes de pièces détachées, a permis de mettre la main sur les mis en cause qui auraient fait beaucoup de victimes.



En effet, le 14 novembre dernier, L.Denisova a saisi la Dic d’une plainte contre X pour inconnu à la suite du vol de son véhicule Kia Sportage 2019, de couleur rouge, acquis auprès de la Sénégalaise de l’automobile. Les investigations menées ont permis de retrouver le véhicule en question complètement dépiécé à « Difoncé » (Dakar) dans le magasin du ressortissant nigérian Okongo Clément Antony surnommé « Tony ».



Arrêté puis interrogé, ce dernier a soutenu avoir acquis les pièces à 1,7 million F Cfa auprès d’un commerçant domicilié à Malicounda (département de M'Bour), du nom de Babacar Guèye. Ce dernier a été aussitôt cueilli par une équipe de la Gir.



La poursuite des opérations a permis d’arrêter Amadou Lamine Ndiaye, un mécanicien domicilié à Malicounda puis Ousmane Sall, chauffeur à Sindia. Ils ont servi d’intermédiaires dans la vente du véhicule, selon les résultats de l’enquête.



Ibrahima Baldé, mareyeur à Sindia, sera aussi interpelé car c’est lui qui a réceptionné et dépiécé la voiture volée dans son domicile avec le concours des mécaniciens Djiby Sow et Khaly Faye.



Le livreur Abdou Karim Diallo, domicilié à Cambérène, a été aussi arrêté. Il a été cité par Ibrahima Baldé comme étant celui qui lui a remis le véhicule objet de l’enquête.



Placés sous mandat de dépôt, les 8 prévenus ont été jugés devant le Tribunal des Flagrants délits de Dakar. le délibéré est attendu ce mercredi.