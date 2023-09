Veille de Magal Touba: la hausse des prix des denrées indispose vendeurs et clients

En cette période de fête, où les prix devraient baisser comme l'avait promis le gouvernement, les populations de Touba sont exposées à la hausse des prix des denrées en cette veille du Grand Magal.

Retrouvé dans sa boutique, Magou Thiaw détaillant étale son amertume.

"Aujourd'hui, nous sommes à quelques heures du Magal et les gens qui doivent accueillir les invités ne sont pas toujours approvisionnés en oignon. Ce qui est anormal et je dirai que c'est la faute de l'État car nous tous, savons que le Magal de Touba draine du monde et que les festins sont toujours au rendez vous", a fustigé le commerçant.

Alors, dit-il, "on pouvait tout faire pour baisser les prix surtout tenir en compte de l'aspect social car une partie des habitants de Touba ne peut pas se permettre d'acheter à un certain prix. Il y a de l'oignon dans la ville mais ce sont les prix qui sont chers. Le sac d'oignon coûte en ce moment entre 18 mille FCFA et 20 mille 500 francs CFA et le kilogramme est vendu à 900 francs CFA".

A en croire Thiaw, la hausse des prix a impacté les détaillants. "C'est qu'auparavant on pouvait aller voir les grossistes pour qu'ils nous donnent de la marchandise et qu'une fois écoulée on lui remet son argent mais en ce moment c'est impossible car personnellement je ne vais pas prendre le risque de prendre les produits des autres qui peuvent pourrir entre mes mains, parce qu’à ces prix les clients ne vont pas acheter", déclare-t-il.

A la sortie de la boutique, Thiaw venue de Touba 28.

Interpellé en pleine négociation avec le vendeur, Moustapha venu de Touba 28, essaie de convaincre le commerçant à baisser le prix du sac de l'oignon à 16 mille FCFA, le marchand campe sur sa position.

"Le sac d'oignon coûte excessivement cher en cette période depuis ce matin, on cherche de gauche à droite, mais nous n'arrivons pas à acheter parce que les vendeurs refusent de diminuer les prix. Et si on continue comme ça, ça va être très dur pour nous car nous accueillons des invités qui viennent de partout. Et on a l'habitude de leur donner à manger. L'année dernière j'avais acheté le sac à 14 mille francs CFA, mais cette année impossible de l'avoir à ce prix", explique ce dernier.

Pour rappel, Moussa Sané, chef du Service départemental du Commerce de Mbacké, avait annoncé un approvisionnement des denrées essentielles sur le marché dont le riz, l'huile, le sucre et les oignons. Ce que les populations disent ne pas voir car la hausse des prix est excessive. Regardez notre élément vidéo au marché Ocass.

A 24 heures du Magal de Touba, les commerçants du marché Ocass et les clients sont préoccupés par les prix des denrées alimentaires qui ont augmenté surtout l'oignon qui était en pénurie durant des jours dans la capitale du Mouridisme.