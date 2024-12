Veille du nouvel an : le Président Bassirou Diomaye Faye a accordé sa grâce à 1223 personnes

Comme c'est la coutume à la veille de chaque nouvel an, le président de la République a accordé sa grâce à des personnes incarcérées. Cette année, et conformément à la Constitution ainsi qu’à la tradition républicaine, le président Bassirou Diomaye Faye a décidé de faire preuve de clémence en libérant un total de 1223 personnes condamnées pour diverses infractions et détenues dans les établissements pénitentiaires du pays. Cette décision a été annoncée dans un communiqué officiel du ministère de la Justice parvenu à la rédaction de PressAfrik ce mardi 31 décembre.



Le communiqué précise que cette mesure de grâce concerne des détenus spécifiques, notamment les délinquants primaires, les détenus présentant des gages de resocialisation, les personnes âgées, les individus gravement malades, ainsi que les mineurs.