Vélingara : Amadou Ba et Khalifa Sall se tapent des accolades

La campagne bat son plein. A une semaine de sa clôture, les candidats se ruent vers le Sud pour présenter leurs programmes et convaincre les habitants de cette partie du pays. À Vélingara, ce dimanche 17 mars les convois des candidats Khalifa Sall de l'opposition et Amadou Ba de la mouvance présidentielle se sont rencontrés. En toute décontraction et en toute complicité, le candidat de la coalition Bby s'est déplacé vers son adversaire. Les deux candidats tout souriants se sont tapés des accolades et formuler des prières l’un pour l’autre. Une image très forte. Un exemple en ces temps de campagne sous tensions politiques.



A noter qu' Amadou Ba et Khalifa Sall étaient tous deux membres du Parti Socialiste (Ps). Mais ils restent quand même des adversaires politiques en prélude au scrutin du 24 mars 2024.