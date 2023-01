Vélingara : un homme mortellement fauché par une charrette

Bocar Sall, instituteur, surveillant au Collège d’enseignement moyen de Kabendou, commune de Diaobé (Vélingara), a été victime d’un accident mortel. Selon le journal « Les Echos », c’est une charrette tirée par un âne qui l’a renversé mercredi dernier vers 13 heures.



L’enseignant qui se trouvait sur une moto, a eu la malchance d’arriver sur l’intersection au même moment la charrette qui transporté de la ferraille a quitté la piste pour monter sur la Rn6, à toute vitesse.



Le choc n’a pas été mortel sur le coup. Les secouristes lui ont donné les premiers soins avant de l’acheminé en urgence au Centre de santé de Vélingara puis à l’Hôpital régional de Kolda où il a rendu l’âme dans la nuit du même jour.



Agé de 58 ans, Bocar Sall, 58 ans, selon le Principal du Cem de Kabendou, Oumar Fall, était un fonctionnaire consciencieux et entretenait de bonnes relations avec tout ce monde, relate le journal.



Il renseigne que le défunt faisait aussi du journalisme à ses heures libres. Il a fait les beaux jours de la radio Tewdu Fm de Diaobé, correspondant local de plusieurs organes en ligne et d’une télévision numérique, et fut le directeur de la radio naissante de Kounkané Afsud Fm.