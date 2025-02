Vendredi noir : un Ndiaga ndiaye se renverse et fait 1 mort et plusieurs blessés à hauteur de Ndoulo/Diourbel

Alors que l'on n'a pas encore fini de déplorer l’accident qui a fait 5 morts à hauteur de l’autoroute Ila Touba. Un autre accident vient de se produire, ce vendredi, à l’entrée de Ndoulo, dans le département de Diourbel. Il s’agit d’un véhicule de transport en commun plus connu sous le nom de Ndiaga Ndiaye qui s’est renversé faisant un mort et 35 blessés.



Selon l’APS qui cite une source sécuritaire, douze (12) passagers ont été grièvement blessés et 23 autres légèrement. Selon la même source, le véhicule a dérapé avant de se renverser. Le corps sans vie et les blessés ont été transportés à l’hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel.



Ce drame porte ainsi le bilan à trois accidents dont 8 morts et des blessés, ce vendredi 7 février 2025.