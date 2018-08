Venezuela: Nicolas Maduro lance une nouvelle monnaie pour faire face à la crise

Longues files d’attente dans les commerces et aux stations d’essence... La population se prépare à l’arrivée de nouveaux billets, qui compteront cinq zéros de moins que les actuels.



Les Vénézuéliens redoutent surtout une nouvelle hausse des prix. Le pays fait déjà face à une inflation galopante qui pourrait atteindre 1 000 000% cette année, selon les dernières prévisions du Fonds monétaire international.



Pour faire ses courses, la population compte en millions. Le prix du kilo de viande vaut près de six millions de bolivars, soit près d’un dollar américain. Certains commerçants arrêtent même de compter les billets et les pèsent à la place.

Le pays est, toujours, au bord de la faillite. Avec une dette publique de 150 milliards de dollars et sa production de pétrole, sa principale source de revenus, a baissé de moitié en un an.



Ce n’est pas la première fois que le pays a recours à un tel dispositif. En près de dix ans, la monnaie nationale a déjà perdu huit zéros. Sans aucun résultat.



Ce plan de relance économique comprend également des mesures pour augmenter le pouvoir d’achat. Le président Nicolas Maduro souhaite fixer le nouveau salaire minimum à 1 800 bolivars souverains, soit une multiplication par 34 du salaire minimum actuel.