Vents violents à l'AIBD: «Il n'y a que quelques dégâts mineurs» (DG)

Les dégâts subis par l’Aibd ne sont que minimes. C’est du moins ce que soutient le Directeur de Limak-Aibd-Summa. Ce dernier qui se prononçait sur les vents violents accompagnés de pluies qui se sont abattus sur le Sénégal et qui n’ont pas épargné ledit aéroport.



«Nous avons subi un événement météo tout à fait exceptionnel puisqu’on a été tout d’un coup précipité dans le noir, dans l’obscurité la plus totale avec une tempête de sable et un vent très violent supérieur à 90k/h suivis d’un orage assez fort. Et donc nous avons quelques dégâts mineurs », a-t-il déclaré.



A l’en croire, lesdits dégâts concernent surtout des clôtures qui ont été arrachées «sans dommages pour l’aéroport». Expliquant les raisons de l’arrêt du trafic aérien, M. Marie déclare que c’est la décision du contrôleur aérien qui a jugé de son opportunité au vu de la situation météorologique. Selon lui, les règles sécuritaires ont été respectées, et les vols ont repris vers 18h30mn.



S’exprimant sur la Rfm, il affirme que la pluie inquiète toujours les aéroports., avant de faire savoir, par rapport aux dégâts au niveau du terminal, qu’ils se limitaient à quelques fuites et à la poussière qui s’est introduite à l’intérieur à cause de la tempête de sable. Mais, précise-t-il, «tout fonctionne normalement».