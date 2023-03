Verdict de l’affaire Sonko-MMN : les Dakarois poussent un ouf de soulagement (micro trottoir)

Le tribunal de Dakar a condamné jeudi Ousmane Sonko à deux (2) mois de prison avec sursis pour diffamation à l’encontre du ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang. L’opposant est aussi appelé à lui verser 200 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts. Cette décision a été saluée par des Dakarois, contraints de rester chez eux hier à cause d’éventuelles manifestations violentes. A Niarry Tally, on parle de « verdict d’apaisement ». Les habitants invitent le leader du Pastef à ne faire appel. Ce verdict du juge, selon eux, a baissé la tension politique tendue de ces derniers jours. Regardez…

Aissatou DIENE (stagiaire)

div id="taboola-below-article-thumbnails">