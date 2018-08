Victime d'AVC, le ministre des Affaires étrangers Sidiki Kaba serait évacué d'urgence en France

Une chaude alerte ce jeudi 02 août, autour d’un AVC ( Accident vasculaire célébral ) qui aurait foudroyé le chef de la diplomatie sénégalaise, a remué les chaumières et envahi la toile…



Yerimpost est allé plus loin pour voir clair dans l’état de santé de Sidiki Kaba. Selon eux, le ministre des Affaires étrangers traînait une grosse fatigue depuis plusieurs semaines, sans doute aggravée par ses incessantes pérégrinations liées à sa fonction.



Deux jours avant l’arrivée à Dakar, le 21 juillet, du président chinois Xi Jinping, Me Kaba, avocat dans une vie antérieure, est tombé malade. Mais, boosté par son médecin, cela ne l’a pas empêché d’être présent au cours de la visite du numéro un chinois et de tenir debout pour signer plusieurs accords de coopération avec son homologue chinois sous les yeux des présidents Sall et Xi.



La délégation chinoise repartie, Sidiki Kaba a demandé et obtenu une permission pour se soigner. Au cours de la soirée du dimanche 29 juillet, il s’est embarqué à bord d’un avion d’Air France. Direction Paris, où il est arrivé le lendemain matin, 30 juillet.

Depuis, selon une source gouvernementale très au fait de cette histoire, contactée par les confères de Yérimpost, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur subit une batterie d’examens et de soins. Son état se serait amélioré.