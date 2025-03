Victime de lynchage sur les réseaux sociaux, Fatel Sow brise le silence sur la stigmatisation des femmes mariées sans enfant

Fatel Sow, épouse du célèbre rappeur Ngaka Blindé, a pris la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer les jugements et pressions subis par de nombreuses femmes mariées sans enfant. Régulièrement ciblée sur la toile en raison de son statut de mariée sans enfant, elle a décidé de briser le silence et d'affirmer sa volonté de ne pas être réduite à sa maternité. À travers une vidéo accompagnée d’un message sur Instagram, l’actrice a exprimé son ras-le-bol et apporté son soutien à toutes celles confrontées aux mêmes critiques.



Voici l’intégralité de son message.





DERRIÈRE CHAQUE FEMME, UNE HISTOIRE



Plusieurs heures déjà qu'une vague d'émotions a déferlé sur les réseaux. Vous avez été si nombreux à réagir au post que j'ai fait, à envoyer vos prières et vos mots empreint de joie. Vos messages ont touché mon cœur, et pour cela, je vous dis MERCI.

Mais cette effervescence révèle aussi une réalité bien plus profonde au Sénégal, comme ailleurs, l'attente d'un enfant devient parfois une pression insoutenable. Une femme mariée depuis des années sans enfant devient un sujet de discussion, une énigme à résoudre, une source de commérages et de harcèlement.



Combien subissent les jugements, les chuchotements, les regards insistants de la société ?

Pour cacher leur douleur, combien doivent sourire ou sombrer, ou simplement cesser d'exister?



L'infertilité ne définit pas une FEMME.



L'absence d'enfant ne doit pas être une condamnation.

Une femme mérite le respect, qu'elle soit mère ou non.

Aujourd'hui, je prends la parole ouvertement. J'en parle Pour moi.

Pour elles. Pour nous toutes.



J'ai été affecté, meurtrie, lessivée, mais aujourd'hui j'ai décidé d'avancer, de continuer de vivre, de poursuivre mes activités avec vous à mes côtés.



Parce qu'une femme ne vaut pas uniquement par sa maternité, mais par ce qu'elle réside, dans toute sa force et sa beauté.





Fatel Sow