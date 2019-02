Vidéo - Après avoir demandé aux jeunes de brûler leurs cartes d’électeurs, Wade les dis comment se défendre contre les grenades lacrymogènes

Me Abdoulaye Wade est convaincu de son plan de saboter l'élection présidentielle. Ce jeudi, lors de son discours tenu à la Permanence de son parti, il a demandé aux Sénégalais de brûler leur cartes électeurs. "si vous rentrer chez vous demander à vos familles de brûler leur cartes. Parce que c'est frauduleux. C'est vous qui pouvez construire le Sénégal. Et c'est samedi que ça va démarrer. Vous allez tous vous rendre dans les bureaux de vote, mettre de l'essence et les brûler", a lancé Wade avant d'adonner à tutoriel à l'endroit des jeunes pour se défendre des grenades lacrymogènes lancés par les forces de l'ordre lors des manifestations... Regardez