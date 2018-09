Vidéo-Éliminatoires basket mondial 2019 : le coup de gueule de Abdourahmane Ndiaye, coach des "lions"

Moins de dix jours avant le coup d'envoi du second tour aller des éliminatoires de la Coupe du monde 2019, le sélectionneur national des "Lions" du basket est entré dans une colère noire contre la tutelle. Pour cause, il a démarré sa préparation en régime externat, faute d’hôtel. En plus de ce manquement, Abdourahmane Ndiaye a vivement déploré l’absence de 7 des 14 joueurs sélectionnés, qui ne disposent toujours pas de leur billet d’avion pour rallier le lieu de regroupement. A en croire M. Ndiaye, ces «dysfonctionnements» démontrent le manque de considération de la part de la fédération à leur encontre.