Vidéo-Enlèvements d’enfants : Les autorités administratives de Dakar Plateau prennent les dipositions pour...

Préoccupé par les enlèvements des enfants, les autorités administratives de Dakar se sont réunies ce lundi, à la Mairie de Dakar-Plateau pour prendre des mesures de préventions contre ce fléau. Le sous-préfet Djiby Diallo a déclaré que ces faits commis par des « individus aux motivations inavouées créent une psychose dans nos familles mais surtout auprès de nos enfants qui vivent un véritable traumatisme ».



Il a rappelé que la fille bâillonnée, violée puis tuée à Keur Massar, le jeune talibé enlevé et retrouvé mort à Touba, et dernièrement le cas du jeune Fallou Diop enlevé à Rufisque et retrouvé mort enfoui dans un sachet et jeté dans un champ, sont autant de cas douloureux et difficiles à supporter par toutes les composantes de notre société du fait de la « fragilité des cibles concernées qui sont des enfants très vulnérables».



Il a aussi noté que la médiatisation excessive, amplifiante et sensationnelle n’a pas facilité les choses aux enfants et aux familles. Toutefois, le sous-préfet, avec la détermination de l’Etat, s'engage à ne ménager aucun effort pour mettre fin à ces pratiques qu’il juge indignes de notre société.



Le Directeur général de l'Agence de Sécurité de Proximité (ASP) présent à la rencontre, invite la population à ne pas se faire justice elle-même. Pour Dr Papa Khaly Niang, le moment est arrivé de formaliser les contrats locaux de sécurité.