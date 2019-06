Vidéo : Keita Baldé affirme "être prêt" pour la CAN 2019

L’équipe nationale du Sénégal est actuellement en Egypte où se tiendra la Coupe d’Afrique des nations (CAN) du 21 juin au 19 juillet. Après deux matchs amicaux victorieux contre une équipe de troisième division espagnole (7-0) et contre le Nigeria (1-0), Keita Baldé affirme "être prêt" pour la CAN 2019.