Vidéo - La maman de Serigne Fallou Diop brise le silence: "Je ne réclame que justice"

Une semaine après la découverte du corps de son fils de 2 ans et 6 mois, la maman de Serigne Fallou Diop. Khady Ndiaye a bravé son chagrin pour réclamer que justice sois faite et que le meurtrier de son fils soit arrêté et traduit devant la justice... Regardez !!!