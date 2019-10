Vidéo: Le député Bougazelli garantit que Macky Sall va briguer un 3e mandat

Le député Seydina Fall Bougazelli, un des proches collaborateurs du chef de l'Etat, a fait une révélation explosive. Au micro de nos confrères de Senego, il a garanti que Macky Sall va briguer un 3e mandat. Faisant fi des limogeages et de Sory Kaba et de Moustapha Diakhaté après qu'ils se sont exprimés sur le sujet.



« Juridiquement, le président de la République a droit à trois mandats. Raison pour laquelle, affirme-t-il, Macky Sall va briguer un troisième mandat, parce que c’est une demande sociale. L’Apr et la grande coalition Bby, qui n’auront pas de candidats en 2024, vont mettre la main à la pâte pour épauler le Président Sall dans ce nouveau défi. Macky Sal sera notre candidat et on va battre à plate couture l’opposition. Que l’on soit clair, juridiquement, il a le droit de demander un troisième mandat, et il le fera. Quid de l’opposition ? « L’opposition est dans son rôle de pérorer, laissons-la avec son jeu favori. Macky Sall lui surfe sur le réel », promet le député.