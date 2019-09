Vidéo - Les parents des victimes et rescapés du chavirement priés de se rendre à l'Hôpital Principal

Sur la Corniche Ouest, des père et mères de familles dévorés par une vive inquiétude. Ils ne savent pas si leurs enfants ou proches font partie des rescapés ou des victimes du chavirement de la pirogue cette nuit aux Îles Madeleine. Une équipe de' psychologues et un détachement de la brigade des sapeurs pompiers est sur place pour relayer des informations qui filtrent. Les parents sont ainsi priés de se rendre directement à l'Hôpital Principal de Dakar où les corps des victimes et les rescapés vont être acheminés. Ecoutez le colonel Ange Diatta qui donne des détails sur ce qui s'est passé.