Vidéo: Malade et interné en Allemagne, Abdou Karim Gueye plaide pour la libération de Guy Marius et compagnie

Malade et interné en Allemagne, Abdou Karim Gueye plaide pour la libération de Guy Marius et compagnie, arrêtés vendredi dernier lors d'une manifestation contre la hausse du prix de l'électricité devant le Palais présidentiel. Il a fait sa déclaration dans une vidéo de 13 minutes 27 secondes, déplorant par ailleurs le comportement des Sénégalais, aphones face à cette cause pour tous.