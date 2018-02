Vidéo-Me Khassimou Touré, avocat de Khalifa Sall : «Le Président de la juridiction nous a rassurés »

Le procès de Khalifa Sall et de ses co-inculpés vient de prendre fin avec la plaidoirie de la défense. Me Khassimou Touré, l’un des conseils du maire de Dakar et Cie s’est dit rassuré par les propos du juge Malick Lamotte qui leur a garanti que «justice vous sera rendue». Mais, précise-t-il, le procès sera inscrit en règle d’or si le droit est dit.