Vidéo - Modou Lo brise le silence et revient "sportivement" sur sa déroute face à Balla Gaye 2

Modou Lo et Balla Gaye 2 ont effectué un dernier Face to Face ce mardi 22 janvier après leur choc du 13 janvier. Le Roc des Parcelles s'est montré très fair-play en félicitant son adversaire. Il a également expliqué à ses fans et au monde de la lutte cette "réalité immuable" selon laquelle, tous les combattants se transforment en nullards un jour de défaite... Regardez !!!