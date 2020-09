Vidéo - Non respect des mesures barrières par les autorités, relâchement dans l'achat des masques...: les Sénégalais ont-ils sonné la fin du Coronavirus ?

Les toutes dernières mesures prises par le ministre de l'Intérieur Monsieur Aly Ngouille Ndiaye, à savoir l'interdiction des rassemblements, le port obligatoire de masque dans les lieux de commerce, les structures publiques et privées, les transports de masque, ne sont plus vraiment respecter au Sénégal. Et cela coïncide avec une tendance baissière des chiffres des nouvelles contaminations de Covid-19. Entre les bains de foule qui ont arrosé le cortège du chef de l'Etat pendant sa tournée agricole à Fatick, Kaolack, et Kaffrine, le "Sargal (hommage)" organisé par les centaines de militants du ministre de la Santé une salle et le relâchement des Sénégalais à propos du respect des gestes barrières, la baisse des chiffres d'affaires des vendeurs de masques... les Sénégalais ont-ils sonné la fin de la pandémie de Covid-19 ? Des réactions entre Niary Tally, les HLM et Grand Dakar... Regardez !!!